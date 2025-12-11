< sekcia Regióny
V Žiari nad Hronom prijali nariadenia upravujúce pravidlá parkovania
Nové pravidlá tak napríklad zavádzajú 15-minútové bezplatné parkovanie, ktorým samospráva reaguje na požiadavku samotných vodičov.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 11. decembra (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom zavedie od januára budúceho roka nové pravidlá parkovania. Zmeny prinesie nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o časovo spoplatnenom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta, ktoré vo štvrtok schválili žiarski poslanci.
Vedúci odboru infraštruktúry a investícií žiarskeho mestského úradu Ján Meliško priblížil, že nové pravidlá zavádzajú niekoľko zmien s pozitívnym dosahom, pričom sa nemenia ceny parkovného na území mesta. Okrem toho tiež v novom VZN vypustili niekoľko bodov, ktoré napadla okresná prokuratúra.
Nové pravidlá tak napríklad zavádzajú 15-minútové bezplatné parkovanie, ktorým samospráva reaguje na požiadavku samotných vodičov. Tí sa takejto možnosti dožadovali najmä v centre mesta pri návšteve banky či pošty.
Ďalšia novinka sa týka držiteľov preukazov zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP). Ak budú pre nich vyhradené parkovacie miesta obsadené, podľa nových pravidiel budú môcť zaparkovať na ktoromkoľvek mieste bez poplatku. Zmeny sa tiež dotknú prenajímania parkovacích miest v zelených zónach.
