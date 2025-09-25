< sekcia Regióny
V Žiari nad Hronom pripravujú zmeny a doplnky územného plánu mesta
Autor TASR
Žiar nad Hronom 25. septembra (TASR) - Územnoplánovaciu dokumentáciu mesta Žiar nad Hronom čaká aktualizácia. Žiarska samospráva pripravuje zmeny a doplnky číslo deväť územného plánu (ÚPN) mesta. Materiál môže aktuálne pripomienkovať aj verejnosť, a to do 10. októbra.
Ako uvádza samospráva, cieľom zmien a doplnkov je aktualizovať územnoplánovaciu dokumentáciu mesta, a to na základe konkrétnych požiadaviek na zmeny funkčného využitia plôch v zastavanom území mesta, doplnenie nových plôch výrobného územia v lokalite Kupča či plôch pre fotovoltickú elektráreň pozdĺž rýchlostnej cesty R2.
Materiál tiež rieši požiadavky na doplnenie plôch pre skládky nie nebezpečného a nebezpečného odpadu, vylúčenie stavby malej vodnej elektrárne na rieke Hron v katastrálnom území Šášovské Podhradie, aktualizáciu záplavových čiar či aktualizáciu a doplnenie zásad a regulatívov zachovania kultúrno-historických hodnôt. Takisto rieši zapracovanie zmien a doplnkov nadradenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN vyššieho územného celku Banskobystrický kraj.
Primátor Peter Antal priblížil, že zmeny a doplnky sú aktuálne v procese pripomienkovania. Do programu rokovania mestského zastupiteľstva by sa mali dostať koncom tohto roka alebo začiatkom budúceho roka.
