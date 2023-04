V Žiari nad Hronom rozhodnú o spoplatnení parkovania v centre mesta

Žiar nad Hronom 11. apríla (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom pripravilo novú parkovaciu koncepciu, tá spočíva v spoplatnení parkovania v centrálnej mestskej zóne i vo vyčlenení vyhradených parkovacích miest. O zmenách v parkovacej politike bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom aprílovom zasadnutí. Samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke.



Doposiaľ bezplatné parkovanie v Žiari nad Hronom podľa samosprávy prináša počas pracovných dní prehustenie centra mesta, kde sídli väčšina inštitúcií, parkujúcimi vozidlami. Príprave novej parkovacej politiky sa mesto venuje už niekoľko rokov, jedným z prvých krokov bola v roku 2018 inštalácia parkovacích senzorov vo vybraných lokalitách.



"Na základe dlhodobého monitorovania zo senzorov vyplynulo, že väčšina parkujúcich vozidiel na Ulici Š. Moysesa a pred hotelom Luna sú vozidlá vlastníkov, ktorí do centra dochádzajú za prácou. Svoje autá si v pracovné dni ráno zaparkujú na parkovacích miestach na osem hodín, čím zablokujú možnosť krátkodobého parkovania obyvateľov alebo návštevníkov mesta," skonštatovalo mesto.



Nová parkovacia koncepcia v Žiari nad Hronom spočíva v zavedení časového spoplatnenia parkovania na vybraných zónach a vyhradených nájomných parkovacích miest. Tie budú môcť tvoriť 35 percent z celkového počtu existujúcich verejných parkovacích miest. Časové spoplatnenie parkovania by sa malo podľa zverejneného návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta týkať siedmich lokalít. Ide napríklad o Ulicu Š. Moysesa, parkovisko pri hoteli Luna, parkoviská pred základnými školami či nemocnicou.



"Časové spoplatnenie parkovania v daných zónach sa bude týkať iba pracovných dní v čase od 8.00 do 16.00 h. Výnimku z tohto času majú základné školy, na týchto miestach je časové spoplatnenie parkovania len do 14.00 h, aby mohli rodičia svoje deti zo škôl vyzdvihovať bez potreby platenia parkovného. Parkovanie cez víkendy, sviatky a dni pracovného pokoja bude na celom území mesta bezplatné," dodalo mesto.



Financie, ktoré samospráva vyberie za spoplatnenie parkovania, chce použiť na riešenie infraštruktúry mesta, a to napríklad na opravu ciest, chodníkov či budovanie nových parkovacích miest. V návrhu počíta s cenou hodinového parkovania jedno euro cez parkovací automat a 1,20 eura pri platbe cez SMS, platobnú kartu či mobilnú aplikáciu. Cena vyhradeného nájomného parkovacieho miesta je navrhnutá na 350 eur ročne. Poslanci mesta budú o parkovacej koncepcii rokovať na najbližšom zasadnutí MsZ, konať by sa malo 20. apríla.