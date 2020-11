V Žiari nad Hronom sa bezplatné testy vykonávajú na troch miestach

Žiar nad Hronom 10. novembra (TASR) – V Žiari nad Hronom môžu záujemcovia o absolvovanie bezplatného antigénového testu na ochorenie COVID-19 navštíviť až tri odberové miesta. Nachádzajú sa v priestoroch bývalej Radničnej reštaurácie, v areáli hasičskej stanice a v nemocnici Svet zdravia. TASR o tom informoval prednosta okresného úradu v Žiari nad Hronom Michal Zdycha.



V priestoroch bývalej Radničnej reštaurácie vzniklo odberové miesto po spolupráci Slovenského červeného kríža so samosprávou, v prevádzke je každý pracovný deň od 9.00 do 13.00 h. „Odberové miesto v hasičskej stanici spadá organizačne pod okresný úrad, odbery sa vykonávajú od 12.00 do 22.00 h,“ vysvetlil Zdycha s tým, že odbery vykonávajú zdravotníci z radov hasičov, administratívne posily poskytla štátna správa.



Tretím odberovým miestom v Žiari nad Hronom je areál nemocnice patriacej do siete Svet zdravia. „Mobilné odberové miesto na tento účel je pacientom k dispozícii od utorka, a to každý pracovný deň v čase od 13.00 do 16.00 h. Záujemcovia sú testovaní priebežne podľa času príchodu. Mobilné odberové miesto sa nachádza naľavo od vstupu do areálu nemocnice, z opačnej strany budovy, kde sa vykonáva aj predpoludňajšie PCR testovanie. Odbery sa uskutočňujú cez okienko,“ vysvetlila hovorkyňa siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



Podiel pozitívnych antigénových testov v prvom kole plošného testovania dosiahol v okrese Žiar nad Hronom úroveň 0,41 percenta. Napriek zaradeniu medzi takzvané zelené okresy obyvatelia prejavili vysoký záujem o testovanie aj v druhom kole, keď sa pred zriadenými odberovými miestami v Žiari nad Hronom tvorili niekoľkohodinové rady.