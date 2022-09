V Žiari nad Hronom sa o post primátora uchádzajú dvaja kandidáti

Žiar nad Hronom 6. septembra (TASR) – V Žiari nad Hronom sa o post primátora mesta v tohtoročných komunálnych voľbách uchádzajú dvaja kandidáti. Pre TASR to uviedla zapisovateľka mestskej volebnej komisie Ivana Martincová na základe prijatých kandidátnych listín.



Post primátora Žiaru nad Hronom chce v komunálnych voľbách opäť obhájiť súčasný primátor Peter Antal, ktorý je na čele mesta od roku 2014. Druhou kandidátkou na primátorku mesta je Petra Mazúrová. Obaja do volieb plánujú ísť ako nezávislí kandidáti.



Kandidátne listiny na poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiari nad Hronom odovzdalo v stanovenom termíne 48 záujemcov, z toho 33 nezávislých a 15 kandidátov politických strán. Najviac, a to 14, plánujú kandidovať za volebný obvod číslo dva, najmenej bude kandidovať vo volebnom obvode číslo štyri, kde sa chce o post poslanca uchádzať šesť záujemcov. Celkovo bude mať MsZ v nadchádzajúcom volebnom období 19 poslancov.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom volieb.