V Žiari nad Hronom sa predstavia umelci v oblasti textilnej tvorby

Žiar nad Hronom 4. júla (TASR) – Pohronské osvetové stredisko (POS) v Žiari nad Hronom organizuje deviaty ročník celoslovenskej súťažnej výstavy neprofesionálnej textilnej tvorby pod názvom Textilná tvorba 2021. Ako TASR informovala kurátorka výstavy Magdaléna Gáfriková, výstava sa koná každé dva roky a má tak za sebou 18-ročnú históriu.



„Textilná tvorba poskytuje priestor na prezentáciu a konfrontáciu autorom, ktorí vo svojej tvorbe vychádzajú a inšpirujú sa tradičnou textilnou tvorbou a remeselnými tradíciami. No najdôležitejším a najzaujímavejším atribútom súťaže je posun tradičných textilných techník smerom do novej polohy, ktorá experimentuje s dizajnom,“ uviedla Gáfriková.



Súťaž Textilná tvorba 2021 pozostáva z dvoch skupín. V jednej skupine súťažia študenti stredných odborných škôl s textilným zameraním a stredných umeleckých škôl do 20 rokov, v druhej autori bez obmedzenia veku starší ako 15 rokov. Celkovo sa súťaží v šiestich kategóriách, a to úžitkové predmety, dekoratívne predmety, šperk, objekt z textilu, hračka z textilu a odev.



Záujemcovia sa do súťaže môžu prihlásiť do 31. augusta, prihlášky i propozície súťaže sú dostupné na webovej stránke POS. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v novembri, samotná výstava bude od 10. decembra do 31. januára 2022 inštalovaná v galérii Múzea mincí a medailí v Kremnici.