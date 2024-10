V Žiari nad Hronom sa Technické služby už pripravujú na zimnú údržbu

Žiar nad Hronom 2. októbra (TASR) - Mestská spoločnosť Technické služby (TS) Žiar nad Hronom, spol. s r. o. sa už aktuálne pripravuje na zimnú údržbu. Riaditeľ mestských technických služieb Igor Rozenberg uviedol, že už chystajú techniku a posypový materiál na zimné obdobie.



"Momentálne prebieha príprava techniky na zimnú údržbu. Je potrebné všetko prečistiť, pripraviť nadstavby na vozidlá, to znamená nasadiť radlice, nasadiť posýpacie zariadenia," priblížil Rozenberg. Pred začiatkom zimy musia ešte podľa jeho slov stihnúť aj bežnú údržbu, čo však vzhľadom na novú techniku nie je až tak zložité.



Okrem techniky už TS pripravujú aj posypový materiál, a to nielen kamenivo, ale aj posypovú soľ. "Po personálnej stránke sme pripravení štandardne, ako každý rok. Jediný problém je, že musíme dobre nastaviť dispečerskú službu, lebo vzhľadom na to, že robíme racionalizačné opatrenia, tak prichádzame o istých zamestnancov a budeme to musieť nejako nahradiť," dodal riaditeľ spoločnosti.



Technické služby sa v meste starajú približne o približne 67 kilometrov ciest a chodníkov. Zimná údržba sa robí podľa operačného plánu zimnej údržby. Ten delí údržbu komunikačnej siete do troch stupňov podľa dôležitosti.