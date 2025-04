V Žiari nad Hronom schválili zámenu pozemkov za bývalú vodárenskú vežu

Žiar nad Hronom 24. apríla (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom je o krok bližšie k nadobudnutiu bývalej vodárenskej veže, kedysi slúžiacej aj ako pozorovateľňa, do svojho vlastníctva. Mestskí poslanci vo štvrtok na svojom rokovaní schválili jej odplatnú zámenu za pozemky, ktoré má mesto pod cestami vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Zámenu odsúhlasili v marci na svojom rokovaní aj krajskí poslanci.



Primátor Peter Antal po rokovaní priblížil, že nasledovať bude podpis zmluvy a prevod majetku. „Ideme sa pustiť do projekčných prác a uvidíme potom, akým spôsobom to budeme financovať,“ podotkol Antal. Zámena bude zrealizovaná odplatne, kraj doplatí mestu 15.000 eur, ktoré budú použité na rekonštrukciu, revitalizáciu a modernizáciu pozorovateľne a jej okolia.



Historický objekt vlani oslávil 100 rokov od svojho vzniku. V minulosti veža zásobovala vodou mesto, neskôr bola jej horná časť upravená na hvezdáreň. Mesto chce v objekte zriadiť múzeum výroby hliníka aj kaviareň. Antal už pred časom uviedol, že rekonštrukciu objektu chcú financovať z viacerých zdrojov. Okrem vlastných prostriedkov chce mesto získať zdroje aj prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu či od firiem pôsobiacich na území mesta.