V Žiari nad Hronom spomínali na obete židovského a rómskeho holokaustu
Autor TASR
Žiar nad Hronom 8. septembra (TASR) - V žiarskom parku Štefana Moysesa v pondelok spomínali na obete židovského a rómskeho holokaustu. Pri príležitosti spomienkového Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý si na Slovensku pripomíname 9. septembra, sa tu konalo podujatie Nezabudnutí susedia.
„Holokaust postihol aj Svätý Kríž nad Hronom, kde v tom čase žilo viac ako 120 Židov,“ skonštatoval pri tejto príležitosti primátor Peter Antal s tým, že celá tunajšia židovská komunita po týchto udalostiach zanikla. Spomienkou na ňu ostali zvyšky synagógy, ktoré sú v súčasnosti súčasťou objektu vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja.
Rovnako si v radoch miestnych obyvateľov vybral svoju daň aj rómsky holokaust. História podľa Antala hovorí, že bezdôvodne boli za údajnú pomoc partizánom vo vtedajšom Svätom Kríži nad Hronom zlikvidované dve rómske rodiny, žijúce v časti Slnečná stráň.
„Boli to hudobníci, slušne žijúci ľudia, ktorí mali smolu, že ich vtedajšie SS označilo ako pomocníkov partizánov. Pri ceste z Pitelovej sa rozhodli, že tieto rodiny upália v domoch, v ktorých žili. Hovorí sa, že prežila len jedna jediná dievčina,“ priblížil Antal.
Mária Bravčoková z občianskeho združenia Kresťanské spoločenstvo Žiar, ktoré podujatie organizovalo, na stretnutí tlmočila aj spomienky dnes 91-ročného Tomáša Frankla žijúceho v Rakúsku.
Jeho svedectvo hovorí o tom, že sestry Uršulínky v tunajšom biskupskom kaštieli schovávali židovské deti. „Bol tu ukrývaný so svojou sestričkou Erikou a bratom Benym. Bol to chlapec, ktorého si jeho rodina adoptovala, aby ho zachránila. Tieto deti boli oddelené od rodičov, takže sa mohli stretnúť až po vojne,“ poznamenala Bravčoková.
Spomienkové podujatie na obete holokaustu sa v Žiari nad Hronom konalo podľa Bravčokovej už po štvrtýkrát. „Každoročne si pripomíname židovské obete holokaustu. Čítame mená zo zoznamov prvých transportov. Tento rok sme si pripomenuli aj rómske obete, ktoré sa stali cieľom vyhladzovania v koncentračných táboroch,“ poznamenala Bravčoková. Na podujatí sa zúčastnili aj miestni stredoškolskí študenti, čo považuje primátor za dôležité. Práve mladá generácia bude totiž podľa jeho slov šíriteľom týchto tragických udalostí minulosti mesta.
