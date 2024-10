V Žiari nad Hronom sprístupnili autorskú výstavu obrazov V. Harezníka

Žiar nad Hronom 10. októbra (TASR) - V Pohronskom osvetovom stredisku (POS) v Žiari nad Hronom sprístupnili verejnosti autorskú výstavu obrazov Vladimíra Harezníka tvoriaceho v štýle spontánneho realizmu.



Ako informoval Miroslav Hric z POS, autor žije v Leviciach, kreslí a maľuje už do detstva. "Tvorí v realistickom a impresionistickom štýle, maľby akrylom, olejomaľby, pastely a kresby," priblížil Hric.



Harezník sa venuje figurálnej tvorbe, maľuje aj krajinárske motívy. Okrem vlastnej tvorby svoj čas venuje aj deťom - vedie výtvarné krúžky na základných školách. "V posledných rokoch zasväcuje svoj čas produkcii obrazov v štýle spontánneho realizmu - veľké farebné obrazy," dodal Hric.



Výstava v priestoroch POS potrvá do 31. decembra tohto roka a je sprístupnená každý pracovný deň od 7.00 do 16.00 h.