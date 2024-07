V Žiari nad Hronom sú na ovlaženie k dispozícií fontány

Žiar nad Hronom 16. júla (TASR) - Žiarska samospráva v súvislosti s pretrvávajúcim horúcim počasím informovala, že na ovlaženie majú obyvatelia k dispozícii aj fontány v meste.



"Fontána na námestí v pavilóne po výmene čerpadla, ktorá prebehne v nasledujúcich dňoch, sa bude počas letných dní spúšťať už o 8.00 h, aby poskytla ranné osvieženie," avizuje radnica.



Fontána pri hoteli v centre mesta sa spustí o dve hodiny neskôr, čím podľa samosprávy ponúka ďalšie možnosti pre tých, ktorí si radi vychutnávajú pokojnú atmosféru v neskoršom čase.



"Vstup do fontány je akceptovaný na ovlažovanie. To znamená, že ľudia môžu vstúpiť do priestoru fontány, aby sa schladili počas horúcich letných dní," uviedla radnica.



V meste sú tiež funkčné dve fontánky s pitnou vodou. Jedna sa nachádza v centre mesta pri letnom pavilóne, kde je počas dňa pustená aj vodná hmla, druhá v parku Štefana Moysesa.