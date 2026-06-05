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V Žiari nad Hronom ukončili rozsiahlu obnovu biskupského kaštieľa
Primátor Peter Antal priblížil, že mesto na rekonštrukciu pamiatky získalo 2,5 milióna eur z plánu obnovy.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 5. júna (TASR) - V Žiari nad Hronom ukončili komplexnú obnovu vonkajšej časti biskupského kaštieľa. Po dvoch rokoch prác tak kaštieľ opäť otvárajú pre verejnosť. Mesto zároveň avizuje, že chce pokračovať aj s ďalšími etapami jeho obnovy. Rekonštrukcie sa dočká kaplnka aj arkádová chodba.
Primátor Peter Antal priblížil, že mesto na rekonštrukciu pamiatky získalo 2,5 milióna eur z plánu obnovy. „Vďaka týmto prostriedkom sa mohli realizovať práce, ktoré by boli pre samosprávu z vlastných zdrojov mimoriadne náročné,“ podotkol počas slávnostného otvorenia kaštieľa s tým, že obnova bola zameraná najmä na vonkajšiu časť objektu, jeho technický stav a zníženie energetickej náročnosti.
Súčasťou obnovy boli podľa jeho slov aj prvky, ktoré majú veľkú symbolickú a najmä historickú hodnotu. „Na vežičky kaštieľa sa vrátili pozlátení draci, z ktorých sme jedného originál našli na povale a objekt zdobili v minulosti. Zreštaurované boli aj slnečné hodiny,“ poznamenal primátor. Antal podotkol, že na obnovu prispelo mesto aj vlastnými zdrojmi vo výške približne 370.000 eur. Z týchto finančných prostriedkov napríklad opravili predpolie kaštieľa a upravili nádvorie.
V obnove objektu plánuje mesto pokračovať. Projektová manažérka Michaela Mikulová podotkla, že rekonštrukcie sa dočká aj tunajšia kaplnka. Mesto na tento účel získalo 200.000 eur z ministerstva kultúry, sumou 50.000 eur prispeje z vlastného rozpočtu. V kaštieli obnovia aj arkádovú chodbu, v ktorej pri prácach objavili okruhliakovú dlažbu. Tento zámer je podľa primátora aktuálne zaradený medzi tzv. prioritné projekty Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja.
Kaštieľ mesto po obnove otvára pre verejnosť a chce, aby sa stal živým kultúrnym a spoločenským priestorom. Cieľom je, aby sa stal prirodzenou súčasťou života Žiarčanov aj atraktívnym miestom pre návštevníkov regiónu. Prvých privíta už počas nastávajúceho víkendu, keď sa tam konajú mestské oslavy Medzinárodného dňa detí. Zároveň plánuje v objekte zriadenie prevádzky kaviarne či menšieho občerstvenia.
Biskupský kaštieľ patrí medzi najvýznamnejšie historické pamiatky mesta. Renesančno-barokový objekt, ktorý vznikol prestavbou pôvodnej pevnosti okolo roku 1631, bol dlhé obdobie sídlom cirkevných predstaviteľov a významne sa spája aj s osobnosťou Štefana Moysesa. Vo vlastníctve mesta je kaštieľ od roku 2018.
Primátor Peter Antal priblížil, že mesto na rekonštrukciu pamiatky získalo 2,5 milióna eur z plánu obnovy. „Vďaka týmto prostriedkom sa mohli realizovať práce, ktoré by boli pre samosprávu z vlastných zdrojov mimoriadne náročné,“ podotkol počas slávnostného otvorenia kaštieľa s tým, že obnova bola zameraná najmä na vonkajšiu časť objektu, jeho technický stav a zníženie energetickej náročnosti.
Súčasťou obnovy boli podľa jeho slov aj prvky, ktoré majú veľkú symbolickú a najmä historickú hodnotu. „Na vežičky kaštieľa sa vrátili pozlátení draci, z ktorých sme jedného originál našli na povale a objekt zdobili v minulosti. Zreštaurované boli aj slnečné hodiny,“ poznamenal primátor. Antal podotkol, že na obnovu prispelo mesto aj vlastnými zdrojmi vo výške približne 370.000 eur. Z týchto finančných prostriedkov napríklad opravili predpolie kaštieľa a upravili nádvorie.
V obnove objektu plánuje mesto pokračovať. Projektová manažérka Michaela Mikulová podotkla, že rekonštrukcie sa dočká aj tunajšia kaplnka. Mesto na tento účel získalo 200.000 eur z ministerstva kultúry, sumou 50.000 eur prispeje z vlastného rozpočtu. V kaštieli obnovia aj arkádovú chodbu, v ktorej pri prácach objavili okruhliakovú dlažbu. Tento zámer je podľa primátora aktuálne zaradený medzi tzv. prioritné projekty Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja.
Kaštieľ mesto po obnove otvára pre verejnosť a chce, aby sa stal živým kultúrnym a spoločenským priestorom. Cieľom je, aby sa stal prirodzenou súčasťou života Žiarčanov aj atraktívnym miestom pre návštevníkov regiónu. Prvých privíta už počas nastávajúceho víkendu, keď sa tam konajú mestské oslavy Medzinárodného dňa detí. Zároveň plánuje v objekte zriadenie prevádzky kaviarne či menšieho občerstvenia.
Biskupský kaštieľ patrí medzi najvýznamnejšie historické pamiatky mesta. Renesančno-barokový objekt, ktorý vznikol prestavbou pôvodnej pevnosti okolo roku 1631, bol dlhé obdobie sídlom cirkevných predstaviteľov a významne sa spája aj s osobnosťou Štefana Moysesa. Vo vlastníctve mesta je kaštieľ od roku 2018.