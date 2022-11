V Žiari nad Hronom vianočnú výzdobu kríza s energiami neovplyvní

Žiar nad Hronom 15. novembra (TASR) - Vianočnú výzdobu či organizáciu vianočných trhov v Žiari nad Hronom súčasná kríza na trhu s energiami neovplyvní. Obdobie Vianoc v meste tradične odštartuje mikulášsky sprievod. Pre TASR to uviedol vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.



Pracovníci technických služieb už začali s prípravou vianočnej výzdoby v meste, rozsvieti sa 5. decembra. V rovnaký deň sa bude v meste konať i tradičný mikulášsky sprievod a rozsvietený bude aj ihličnan na Námestí Matice slovenskej, ktorý samospráva posledné roky využíva ako vianočný stromček.



"V tomto roku sme plánovali zmeny vo vianočnej výzdobe. Chceli sme ju doplniť aj rozšíriť o iné časti mesta," skonštatoval Baláž. Ako dodal, nákup nových ozdôb či osvetlenia však samospráva pre zvýšené náklady v rozpočte mesta odložila.



Spolu s mikulášskym sprievodom sa 5. decembra v meste uskutoční aj otvorenie vianočných trhov. Stánky s občerstvením, výrobkami z dreva či cukrovinkami budú otvorené do 23. decembra, a to od 10.00 do 20.00 h.