V Žiari nad Hronom vstúpili do nového školského roka s novinkami

Žiar nad Hronom 3. septembra (TASR) - Základné školy (ZŠ) v Žiari nad Hronom vstúpili do nového školského roka s viacerými novinkami. Na miestnych školákov čakali vymaľované triedy, vynovené jedálne či zrekonštruované ihrisko pri jednej zo škôl.



Základná škola na Ulici Dr. Janského v Žiari nad Hronom otvorila v tomto školskom roku 18 tried a päť oddelení školského klubu detí. Počas prázdnin na škole maľovali triedy a venovali sa aj ďalším údržbárskym činnostiam.



Oľga Berkešová, dočasne poverená funkciou riaditeľky školy, informovala, že v lete pripravili asistentky pre svojich žiakov letný indiánsky tábor, pedagogickí zamestnanci sa zase zúčastnili na inovačnom vzdelávaní. Škola vstúpila do nového školského roka s vynoveným športovým areálom, ktorý mesto zrekonštruovalo vďaka dotácii z Fondu na podporu športu.



Celkovo 35 tried otvorili tento rok v ZŠ na Ulici M. R. Štefánika. Zástupkyňa riaditeľa školy pre prvý stupeň Lenka Považanová uviedla, že v lete okrem kosenia, údržbárskych a upratovacích prác vymaľovali niekoľko tried a v niektorých učebniach vymenili svietidlá. Úpravami a modernizáciou prešla aj školská jedáleň a školská kuchynka. V škole sa podľa Považanovej bude v tomto školskom roku vzdelávať podľa nového kurikula.



Základná škola Jilemnického ulica otvorila v tomto školskom roku 19 tried. V lete tu okrem porevíznych opráv stihli vymaľovať triedy pre piatakov a priestory jedálne. "Nezabudli sme ani na pani učiteľky, ktorým sme počas leta obnovili kabinet a v dvoch triedach vymenili nábytok," priblížila riaditeľka Drahomíra Hanzlíková.



Aj táto škola patrí podľa jej riaditeľky k tým, ktoré sa zapájajú do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu - kurikulárnej reformy od prvého ročníka. Na žiakov čaká množstvo aktivít a v duchu vízie športovej školy budú na prvom stupni pokračovať vo viacerých projektoch.



Na zveľaďovaní budovy a areálu školy počas prázdnin pracovali aj v Základnej škole s materskou školou Štefana Moysesa. Pribudla im nová technika. Novinkou je podľa riaditeľa Martina Ivana aj wifi pokrytie celej školy vrátane telocvične. V škole takisto zaktualizovali školský poriadok.