V Žiari nad Hronom vyhlásili súťaž o najkrajšiu dovolenkovú fotografiu

Žiar nad Hronom 25. septembra (TASR) - Pohronské osvetové stredisko (POS) v Žiari nad Hronom vyhlásilo súťaž o najkrajšiu dovolenkovú fotografiu. Najlepšie fotografie uvidí verejnosť počas výstavy s názvom Najkrajšia dovolenková fotografia, ktorá potrvá od 8. novembra do 31. decembra v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici.



Ako informovali organizátori z POS, súťaž je určená amatérskym fotografom zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Súťaží sa v dvoch kategóriách. Prvou sú deti a mládež, druhou dospelí. Témou tohto ročníka je v kategórii dospelých Krajinárska a cestovateľská fotografia, v kategórii detí a mládeže Najkrajší prázdninový zážitok.



Fotografie v tlačenej forme môžu záujemcovia posielať na adresu POS do 14. októbra. "Podujatie bude ukončené slávnostným vyhodnotením súťaže na vernisáži výstavy zo súťažných prác za účasti autorov, poroty a pozvaných hostí," uvádza POS.



Cieľom súťaže, ktorá vstupuje už do 27. ročníka, je motivovať širokú amatérsku fotografickú verejnosť prostredníctvom výstavy a súťaže, vzbudiť záujem o cestovný ruch a v neposlednom rade získavať nové poznatky a inšpiráciu prostredníctvom vyhodnocovacieho a rozborového seminára s odborníkmi.