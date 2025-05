V Žiari nad Hronom vyrastá stanica záchrannej zdravotnej služby

Žiar nad Hronom 12. mája (TASR) - V Žiari nad Hronom by mala do konca tohto roka stáť nová dvojposádková stanica záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Nové zázemie pre záchranárov v celkovej hodnote takmer 650.000 eur vyrastá v blízkosti základnej školy Jilemnického.



„Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi začiatkom apríla, stavba je vytýčená a momentálne prebieha príprava staveniska na začatie hlavného stavebného objektu,“ priblížila pre TASR Petra Klimešová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR s tým, že ukončená by mala byť do konca tohto roka.



Klimešová dodala, že investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť. Stanica je určená pre dve posádky, respektíve pre dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby a ich zázemie.



„V Žiari nad Hronom sa stanice ZZS nachádzajú. Novovybudovaná stanica bude pevným a nemenným bodom v rámci optimalizovanej siete staníc,“ podotkla Klimešová s tým, že jej hlavnou funkciou bude poskytnutie plnohodnotného zázemia pre ambulancie ZZS.