V Žiari nad Hronom vyznačia desiatky parkovacích miest

Žiar nad Hronom 2. júna (TASR) - V Žiari nad Hronom ukončili rekonštrukčné práce na parkovisku pred bytovým domom na Hviezdoslavovej ulici. Technické služby na ňom ešte v blízkom čase vyznačia parkovacie čiary, no obyvatelia okolitých domov tu už môžu parkovať.



Riaditeľ mestských Technických služieb Igor Rozenberg priblížil, že po technickej stránke je parkovisko dokončené. Ostáva už len domaľovať čiary vyznačujúce parkovacie miesta, pričom by ich tu malo byť podľa projektovej dokumentácie celkom 90.



„Autá sme pustili na miesto preto, lebo potrebujeme minimálne dva tri týždne čas na to, aby asfalt vyzrel, a aby sme mohli namaľovať čiary,“ vysvetlil s tým, že ak by ich maľovali na čerstvý asfalt, tak by zožltli.



Rekonštrukcia parkoviska stála približne 171.000 eur. Rozenberg dodal, že aktuálne sa zameriavajú na budovanie ďalších parkovacích plôch pre bytové spoločenstvá. „Momentálne robíme parkovisko pri dome kultúry, dokončili sme parkovisko na ulici Novomeského a chystáme si prípravu na parkovisko na ulici Sládkovičovej,“ dodal riaditeľ.