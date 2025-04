V Žiari nad Hronom začali s prvou kosbou verejných priestranstiev

Žiar nad Hronom 28. apríla (TASR) - V Žiari nad Hronom začali v uplynulých dňoch s prvou tohtoročnou kosbou verejných priestranstiev. Podľa riaditeľa mestských Technických služieb Igora Rozenberga, ktoré kosenie zabezpečujú, sa v tomto roku zatiaľ ráta na území mesta s celkovo tromi kosbami.



Rozenberg priblížil, že s prvým kosením začali tento rok o desať dní neskôr ako vlani, pričom začiatok ovplyvňuje vývoj počasia. „Prešli sme si celé mesto, vyhodnotili sme, kde je tráva najhoršia,“ poznamenal s tým, že ako prvé kosili Pod vŕšky a časť IBV. Odtiaľ sa kosba presunula do hornej časti mesta. Kosbu už v meste začali aj na miestnom cintoríne, tú má však na starosti správca cintorína.



Technické služby v uplynulom období realizovali podľa Rozenberga aj opravu cyklotrasy vedúcej do obce Lutila, a to v úseku od autoumyvárne až po obchodné centrum. „Najväčšie diery sme zasypali, minuli sme tam približne 1,5 tony drvy,“ priblížil riaditeľ s tým, že cyklisti hlásia problémy aj z ďalšieho úseku, preto ho aktuálne mapujú a opravia tiež.