< sekcia Regióny
V Žiari nad Hronom začali s výstavbou nového parkoviska
Výstavba potrvá niekoľko týždňov.
Autor TASR,aktualizované
Žiar nad Hronom 8. októbra (TASR) - V Žiari nad Hronom začali v týchto dňoch s výstavbou nového parkoviska pri miestnej plavárni. Ako informoval žiarsky primátor Peter Antal, vznikne tam 44 parkovacích miest pre osobné automobily a štyri parkovacie státia pre autobusy. Výstavba potrvá niekoľko týždňov.
Antal v tejto súvislosti konštatoval, že začiatok výstavby parkoviska pri športovisku sa oddialil pre problémy s vlastníctvom pozemkov. Mesto totiž v okolí plavárne nevlastnilo pozemky, preto pristúpilo k ich zámene s Banskobystrickým samosprávnym krajom.
Parkovisko by malo po vybudovaní prioritne slúžiť pre návštevníkov plavárne. Otvorené bude zatiaľ bez obmedzení. Antal však avizuje, že ak bude jeho obsadenosť zo strany obyvateľov priľahlých bytových domov veľká, pristúpi k doplneniu rampového systému.
Ulice v Žiari nad Hronom v najbližších dňoch zaplnia predajcovia a viaceré atrakcie. Vo štvrtok (9. 10.) sa v meste začína tradičný jarmok, ktorý opäť ponúkne trhy, bohatý kultúrny program, atrakcie, ale aj ukážky tradičných remesiel a regionálne výrobky.
Ako informovala miestna samospráva, ulice mesta sa predajnými stánkami s občerstvením začnú napĺňať vo štvrtok. V podvečerných hodinách odštartuje aj kultúrny program, ktorý bude pokračovať viacerými hudobnými vystúpeniami aj ďalšie dva dni.
Súčasťou jarmoku bude aj tento rok Remeselná ulička, kde sa bude prezentovať približne 50 predajcov s tradičnými remeslami. Širokú ponuku regionálnych produktov nájdu návštevníci jarmoku vo Svätokrížskom dome, kde sa budú konať tradičné Župné trhy.
Samospráva upozornila, že v súvislosti s jarmokom čakajú mesto aj viaceré dopravné obmedzenia. Pre dopravu bude uzavreté Svätokrížske námestie, ulice Hviezdoslavova, Š. Moysesa a ulica A. Kmeťa. Z tohto dôvodu tam nebudú obsluhované ani autobusové zastávky. Bezplatné záchytné parkoviská budú zriadené na Partizánskej ulici pri športovej hale a pri futbalovom štadióne.
Antal v tejto súvislosti konštatoval, že začiatok výstavby parkoviska pri športovisku sa oddialil pre problémy s vlastníctvom pozemkov. Mesto totiž v okolí plavárne nevlastnilo pozemky, preto pristúpilo k ich zámene s Banskobystrickým samosprávnym krajom.
Parkovisko by malo po vybudovaní prioritne slúžiť pre návštevníkov plavárne. Otvorené bude zatiaľ bez obmedzení. Antal však avizuje, že ak bude jeho obsadenosť zo strany obyvateľov priľahlých bytových domov veľká, pristúpi k doplneniu rampového systému.
Jarmočné dni prinesú zábavu aj dopravné obmedzenia
Ulice v Žiari nad Hronom v najbližších dňoch zaplnia predajcovia a viaceré atrakcie. Vo štvrtok (9. 10.) sa v meste začína tradičný jarmok, ktorý opäť ponúkne trhy, bohatý kultúrny program, atrakcie, ale aj ukážky tradičných remesiel a regionálne výrobky.
Ako informovala miestna samospráva, ulice mesta sa predajnými stánkami s občerstvením začnú napĺňať vo štvrtok. V podvečerných hodinách odštartuje aj kultúrny program, ktorý bude pokračovať viacerými hudobnými vystúpeniami aj ďalšie dva dni.
Súčasťou jarmoku bude aj tento rok Remeselná ulička, kde sa bude prezentovať približne 50 predajcov s tradičnými remeslami. Širokú ponuku regionálnych produktov nájdu návštevníci jarmoku vo Svätokrížskom dome, kde sa budú konať tradičné Župné trhy.
Samospráva upozornila, že v súvislosti s jarmokom čakajú mesto aj viaceré dopravné obmedzenia. Pre dopravu bude uzavreté Svätokrížske námestie, ulice Hviezdoslavova, Š. Moysesa a ulica A. Kmeťa. Z tohto dôvodu tam nebudú obsluhované ani autobusové zastávky. Bezplatné záchytné parkoviská budú zriadené na Partizánskej ulici pri športovej hale a pri futbalovom štadióne.