V Žiari nad Hronom začína jarné upratovanie mesta

Žiar nad Hronom 6. marca (TASR) - V Žiari nad Hronom začínajú s jarným upratovaním mesta. Samospráva pripravuje tradičné dni jarnej čistoty, počas ktorých môžu obyvatelia odpad odniesť do veľkokapacitných kontajnerov, no súčasne obyvateľov vyzýva, aby sa zapojili do dobrovoľného čistenia verejných priestranstiev. Radnica o tom informuje na oficiálnej stránke mesta.



Záujemcovia o čistenie sa môžu obrátiť na oddelenie odpadového hospodárstva mestského úradu, kde im poskytnú technickú podporu v podobe vriec a ich odvozu. Zároveň ich samospráva žiada, aby po vyzbieraní odpadu nahlásili miesto čistenia a počet vriec s vyzbieraným odpadom. Z akcie tiež môžu zaslať fotografiu.



Medzi lokality vhodné na čistenie samospráva zaradila okolie Lutilského potoka, cestu na Šibeničný vrch, Slnečnú stráň, Ulicu SNP od kaštieľa smerom k mostu, lúku za nemocnicou či okolie cesty v Šašovskom Podhradí. Záujemcovia si môžu vybrať aj iné verejné priestranstvá.



"Našou snahou je zapojiť verejnosť do čistenia miest, ktoré sú pre obyvateľov a širokú verejnosť miestom oddychu a trávenia voľného času v našom meste, no zároveň sú aj miestom tvorby čiernych skládok ľahostajnými obyvateľmi," uviedlo mesto.