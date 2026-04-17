< sekcia Regióny
V Žiari nad Hronom začínajú s obnovou autobusovej stanice
Autor TASR
Žiar nad Hronom 17. apríla (TASR) - V Žiari nad Hronom začínajú v týchto dňoch s rekonštrukciou centrálnej autobusovej stanice. Cestujúci sa preto musia počas najbližších mesiacov pripraviť na niekoľko obmedzení. Primátor Peter Antal avizuje, že rekonštrukcia zameraná najmä na zvýšenie komfortu a bezpečnosti cestujúcich má byť ukončená na jeseň tohto roka.
Antal priblížil, že v piatok odovzdali stavenisko zhotoviteľovi rekonštrukcie, spoločnosti Colas Slovakia, podľa zmluvy má byť rekonštrukcia ukončená do šiestich mesiacov. Rekonštrukcia bude rozdelená na dve etapy, počas ktorých bude vždy uzatvorená jedna časť stanice.
Vedúci strediska Banská Bystrica Colas Slovakia Matej Matyšek uviedol, že práce na prvom nástupišti začnú 24. apríla a trvať by mali tri mesiace. Po ich ukončení bude odovzdané do užívania a práce sa presunú na druhé nástupište. Počas prác bude podľa jeho slov akákoľvek doprava na konkrétnom nástupišti vylúčená a presmerovaná do druhej časti stanice.
Obnova stanice bude mesto stáť viac ako 2,53 milióna eur, hradiť ju bude z dotácie. V rámci rekonštrukcie obnovia všetky povrchy a konštrukcie, vymenia osvetlenie, mobiliár a vybudujú tu tiež malú oddychovú zónu so zeleňou. Zvýšenie komfortu a bezpečnosti má zaistiť nový digitálny informačný systém a tiež kamerový systém.
