V Žiari nad Hronom začínajú týždeň trvajúce Dni jarnej čistoty

Žiar nad Hronom 7. apríla (TASR) - V Žiari nad Hronom sa obyvatelia môžu od pondelka do piatka 11. apríla zbaviť objemného odpadu v rámci tradičných Dní jarnej čistoty. Samospráva v tejto súvislosti informovala, že tohtoročnou novinkou je zmena času umiestnenia kontajnerov.



„Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa podľa stanoveného harmonogramu, a to v novom čase od 12.00 do 18.00 h,“ uviedlo oddelenie životného prostredia a investícií žiarskeho mestského úradu s tým, že pri nich budú pristavené aj zberné nádoby na bio odpad zo záhrad. Kontajnery tak budú mať obyvatelia k dispozícii v dlhšom čase ako v predchádzajúcich rokoch.



Samospráva upozornila, že veľkokapacitné kontajnery sú určené na zber objemného odpadu, ktorý sa štandardne pre jeho veľké rozmery nezmestí do zberných nádob umiestnených v stojiskách. Naopak kontajnery nie sú určené na drobný stavebný odpad, či triedené zložky odpadu.



Počas celého týždňa sa budú môcť obyvatelia zbaviť aj nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Modrý kontajner určený na tento odpad sa nachádza pred Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika. Tento odpad tu budú môcť odovzdať za asistencie v čase od 12.00 do 18.00 h. K mobilnej zberni budú pristavené dve nádoby na zber textilu. Tie sa budú nachádzať aj na ostatných stanovištiach s veľkokapacitnými kontajnermi.



Radnica apeluje na obyvateľov, aby využili Dni jarnej čistoty a zákonne sa zbavili objemného odpadu. Tiež ich žiada, aby nedávali odpad pouličným zberačom odpadu, pretože mesto dlhodobo monitoruje, že takto odovzdaný odpad sa stáva zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta.