V Žiari nad Hronom zapísali 230 detí do prvého ročníka

Žiar nad Hronom 13. mája (TASR) - Do prvého ročníka základných škôl (ZŠ) v Žiari nad Hronom zapísali počas aprílových zápisov celkom 230 detí.



Najviac zapísaných prvákov, celkom 98, evidujú v ZŠ M. R. Štefánika, v tzv. Dvojke. V ZŠ na Ulici Dr. Janského, tzv. Jednotke, je zapísaných celkom 49 detí a v ZŠ na Jilemnického 37 detí, pričom šesť z nich má odklad. "Táto škola chce v budúcom školskom roku v prvom ročníku otvoriť aj triedu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním," informuje samospráva.



Štvoricu základných škôl v meste uzatvára cirkevná Základná škola s materskou školou Š. Moysesa, v ktorej evidujú 46 prihlášok, no niekoľko odkladov je v riešení.



Ako informuje radnica na svojej internetovej stránke, tento rok mali rodičia pre pandémiu nového koronavírusu niekoľko možností, ako zápis absolvovať, a to buď elektronicky alebo osobne, pričom túto možnosť využilo len málo z nich.