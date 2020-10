V Žiari nad Hronom zasadal ohľadom testovania krízový štáb

Žiar nad Hronom 21. októbra (TASR) – V súvislosti s plošným testovaním obyvateľstva zasadal v stredu v Žiari nad Hronom krízový štáb mesta. Samospráva začína s prípravami na spoluprácu pri operácii Spoločná zodpovednosť, už v úvode sa však stretla s niekoľkými problémami. Pre TASR detaily priblížil vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.



Na zasadnutí krízového štábu nechýbali zástupcovia štátnej správy, regionálneho úradu verejného zdravotníctva či veliteľ operácie v regióne zo strany Ozbrojených síl SR. „Stále nemáme toľko informácií, koľko by sme potrebovali. V tomto čase nemáme dobrý pocit z prípravy takej rozsiahlej akcie,“ komentoval Baláž s tým, že hlavným dôvodom je nedostatok času. Kým voľby samospráva pripravuje týždne, do začiatku plošného testovania ostáva niekoľko dní.



Prvým krokom mesta bolo vytypovanie lokalít, kde by sa testovanie mohlo uskutočniť. „Počas volieb máme 15 volebných miestností, asi polovica z nich však podmienkam na testovanie nevyhovuje, keďže ide o budovy základných a materských škôl,“ vysvetlil Baláž. Podľa prepočtov by na operáciu malo stačiť osem odberných miest, testovať sa tak bude zrejme vo verejných inštitúciách, akými sú napríklad mestské kultúrne centrum či kultúrny dom.



Veľký problém vidí Baláž v ľudských kapacitách, samospráva má totiž zabezpečiť celú administratívu operácie. „Budeme potrebovať asi 40 ľudí, čo z vlastných zamestnancov nemôžeme pokryť,“ povedal Baláž s tým, že mesto sa o pomoc pokúsi požiadať dobrovoľníkov. V neposlednom rade samospráva rieši otázku financovania operácie, podľa prvotných odhadov môže mesto stáť až 30.000 eur. Okrem miezd pre pracovníkov bude na každé odberné miesto potrebné dodať aj technické vybavenie. Nie všetko môže mesto poskytnúť z vlastných zdrojov, časť bude preto musieť na tieto účely zakúpiť. Podľa Baláža stále nie je jasné, ako bude operácia financovaná a či bude personálne aj technické náklady musieť pokryť samotná samospráva.