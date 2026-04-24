< sekcia Regióny
V Žiari nad Hronom zmenia systém kosenia verejných priestranstiev
Na údržbu verejných priestranstiev v Žiari nad Hronom pôjde tento rok z mestského rozpočtu menej finančných prostriedkov ako po minulé roky.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 24. apríla (TASR) - Systém kosenia verejných priestranstiev v Žiari nad Hronom čakajú tento rok zmeny. Riaditeľ mestských Technických služieb Igor Rozenberg priblížil, že vzhľadom na sťažnosti obyvateľov z minulých rokov sa rozhodli investovať do novej techniky. O kosenie v meste sa tak budú tento rok starať aj dve nové kosačky, ktoré budú permanentne prechádzať mestom.
Kým jednou už mestská spoločnosť disponuje, dodanie druhej očakávajú v najbližších dňoch. Podľa Rozenberga ide kosačky so 152-centimetrovým záberom. „Tieto dve kosačky budú permanentne prechádzať mestom, majú vysokú pojazdovú rýchlosť a majú vysoký záber. Musíme to pilotne v tomto roku otestovať, ale predpokladám, že kosba v meste bude minimálne šesť až osemkrát,“ uviedol.
Ako ďalej priblížil, na údržbu verejných priestranstiev v Žiari nad Hronom pôjde tento rok z mestského rozpočtu menej finančných prostriedkov ako po minulé roky. Kým v posledných rokoch sa podľa jeho slov pohybovala táto suma na úrovni okolo 480.000 eur, tento rok bude údržba stáť o 118.000 eur menej.
Za krátením zmluvne dohodnutej čiastky je podľa jeho slov viacero dôvodov. Jednak transformácia TS na sociálny podnik, vďaka čomu platí nižšiu sadzbu dane z pridanej hodnoty, ale tiež zmeny v systéme riadenia letnej a zimnej údržby. „Nebudeme robiť systém troch kosieb so zberom, ale systém šiestich až ôsmich kosieb bez zberu,“ podotkol Rozenberg s tým, že dobré skúsenosti s takouto kosbou už majú z Parku Štefana Moysesa. Tam sa o trávniky starajú robotické kosačky, ktoré by mali tento rok pribudnúť aj do ďalších častí mesta.
