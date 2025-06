V Žiari nad Hronom zmenili podmienky vstupu na viacúčelové ihrisko

Žiar nad Hronom 10. júna (TASR) - Pre pretrvávajúce problémy s vandalizmom zmenilo mesto Žiar nad Hronom od začiatku júna podmienky vstupu a pohybu na verejné viacúčelové ihrisko, ktoré sa nachádza v Oddychovej zóne Hviezdoška.



Ako informovala hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková, po novom je vstup na toto ihrisko povolený len so súhlasom správcov, ktorí zabezpečujú jeho prevádzku podľa prevádzkovej doby, a ktorí zodpovedajú za ihrisko. Túto činnosť vykonávajú pracovníci Mestskej občianskej a poriadkovej služby.



V praxi to podľa Šovčíkovej znamená, že všetci užívatelia ihriska sa pri vstupe na ihrisko zapíšu do registračného denníka a svojim podpisom potvrdia zodpovednosť za využívanie ihriska v danom čase. Pripomenula tiež, že každý užívateľ ihriska je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok, v opačnom prípade ho môžu správcovia z ihriska vykázať.



„Týmto opatrením chceme zvýšiť bezpečnosť využívania ihriska a zabrániť opakujúcemu sa vandalizmu, kedy dochádzalo k ničeniu mobiliáru, vyrušovaniu ostatných návštevníkov ihriska a celej oddychovej zóny, a častému neporiadku,“ dodala.