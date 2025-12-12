< sekcia Regióny
V Žiari nad Hronom zmrazili plat primátora Petra Antala
V dôvodovej správa samospráva uvádza, že k zníženiu percenta pristúpila s cieľom zabezpečiť zodpovedné a efektívne nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 12. decembra (TASR) - Žiarski poslanci zmrazili plat primátora Petra Antala. Zníženie jeho pohyblivej zložky od januára budúceho roka schválili na svojom decembrovom rokovaní.
Ako na rokovaní mestského zastupiteľstva priblížil prednosta žiarskeho mestského úradu Martin Majerník, s návrhom na zmrazenie platu prišiel samotný primátor. „Ide o zníženie zložky, ktorá je pohyblivá so 60 na 47 percent,“ priblížil.
V dôvodovej správa samospráva uvádza, že k zníženiu percenta pristúpila s cieľom zabezpečiť zodpovedné a efektívne nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami a zároveň zachovať primeranosť odmeňovania vo vzťahu k veľkosti mesta, rozsahu kompetencií a ekonomickým možnostiam samosprávy.
„Myslím, že tak ako sa šetrí aj na iných veciach v meste, tak si myslím, že aj v tomto ohľade by sa malo šetriť. Požiadal som o zmrazenie platu. Keďže môj plat sa odvíja od sumy priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá každoročne rastie, čiže mne rástol plat a požiadal som, aby ostal na tej úrovni ako aj bol,“ skonštatoval v tejto súvislosti Antal.
Úprava bude mať účinnosť od 1. januára budúceho roka, pričom nový plat sa vypočíta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, koeficientu 2,81 a zvýšenia o 47 percent.
