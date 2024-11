V Žiari nad Hronom zrekonštruovali oddelenie 1-dňovej starostlivosti

Žiar nad Hronom 20. novembra (TASR) - V Nemocnici AGEL Žiar nad Hronom v stredu slávnostne predstavili nové oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Oddelenie vzniklo komplexnou rekonštrukciou niekdajšej pôrodnice, celková investícia presiahla sumu 800.000 eur. Na tlačovom brífingu to uviedla riaditeľka žiarskej nemocnice Ľudmila Veselá.



Nové oddelenie prešlo komplexnou obnovou, ktorá trvala približne šesť mesiacov. Pacientom má priniesť najmä vyšší komfort a bezpečnosť. "Určite sa zvýšil hygienický štandard a verím, že to zvýši aj atraktivitu nemocnice pre pacientov, ktorí dnes možno odchádzajú inde, ale nemuseli by. Jednoducho nemali chuť vojsť do starých rozbitých priestorov," skonštatovala riaditeľka.



Oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti pozostáva z ôsmich dvojlôžkových a zo štyroch jednolôžkových izieb. Vybudované bolo aj nové zázemie pre zamestnancov, recepcia pre sestry či vyšetrovňa. Nové moderné priestory víta aj personál, ktorý na oddelení pracuje.



"Izby sú vybavené sociálnym zariadením, takže nemusia vychádzať do spoločných priestorov, čo bolo v minulosti dosť problémové. Naše oddelenie poskytuje 20 lôžok, ktoré sú určené pre pacientov v odbore chirurgia, gynekológia, traumatológia a ortopédia. Takisto poskytujeme aj nadštandardné lôžka, ktoré využívajú pacienti z celej nemocnice," priblížila vrchná sestra Marianna Setnická.



Nové zrekonštruované oddelenie v žiarskej nemocnici vzniklo v priestoroch bývalej pôrodnice, ktorá ukončila svoju činnosť koncom minulého roka. "Bolo to výlučne z personálnych dôvodov. Zdravotná starostlivosť, ktorá tu bola poskytovaná, rozhodne nebola bezpečná. Ak celé oddelenie stojí na jednom atestovanom lekárovi, ktorý navyše nebýva v Žiari nad Hronom, tak je to dosť problém," vysvetlila riaditeľka.



Investícia do rekonštrukcie oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti predstavovala viac ako 800.000 eur, nemocnica chce pokračovať aj s obnovou ďalších oddelení. "Momentálne sme ukončili rekonštrukciu internej časti urgentného príjmu a projektujeme chirurgickú časť. Vybudovali sme nové pracovisko recepcie, ktoré bude slúžiť ako prvý kontakt pre pacientov a súčasne ako triáž pacientov, ktorí prídu na urgent," dodala Veselá.