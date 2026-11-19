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V Žiari nad Hronom zriadia komisiu bezpečnosti a civilnej ochrany
S myšlienkou zriadiť takúto komisiu sa podľa vlastných slov stotožnil aj primátor, ktorý tieto témy považuje za aktuálne.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 19. novembra (TASR) - Počet stálych komisií pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Žiari nad Hronom sa rozšíri o novú komisiu venovanú bezpečnosti a civilnej ochrane. S návrhom zriadiť ju prišla nová žiarska poslankyňa Beata Gáliková, ktorá ju považuje za veľmi dôležitú. Primátor Peter Antal avizoval, že štatút, ako aj obsadenie komisie bude mestské zastupiteľstvo schvaľovať na svojom decembrovom rokovaní.
Gáliková v tejto súvislosti uviedla, že impulzom na vznik takejto komisie boli podnety týkajúce sa bezpečnosti od samotných obyvateľov mesta, ale aj jej vlastná skúsenosť so vstupom do pohotovostných záloh Národných obranných síl SR. „Myslím si, že táto téma bude ešte veľmi dôležitá, ešte len príde na to, aby sa jej ľudia začali viac venovať,“ poznamenala s tým, že mesto tak bude medzi prvými, ktoré takúto komisiu budú mať.
V otázke bezpečnosti na území mesta chce vyvíjať spoluprácu s mestskou políciou a spoločne hľadať riešenia prípadných problémov. Komisia sa však má venovať aj stavu krytov civilnej ochrany na území mesta, ich umiestneniu či zlepšeniu. V tejto oblasti plánuje do spolupráce prizvať aj ďalších ľudí, ktorí sa civilnej ochrane venujú. Gáliková skonštatovala, že pripraviť chcú aj manuál pre obyvateľov hovoriaci o správaní počas rôznych mimoriadnych udalostí.
S myšlienkou zriadiť takúto komisiu sa podľa vlastných slov stotožnil aj primátor, ktorý tieto témy považuje za aktuálne. „Čakajú nás nové výzvy s meniacim sa životom aj v našom meste, ale aj v rámci Slovenska, čiže sú to aktuálne témy, ktorým aj zriadením tejto komisie dávame svoju vážnosť a dôležitosť,“ poznamenal. Dodal tiež, že ľudia majú právo vedieť, ako sa bude mesto aj v tejto oblasti uberať. „Nakoniec, budú tam prijímané rozhodnutia alebo návrhy, ktoré bude mesto v rámci svojej činnosti aj aplikovať ďalej,“ doplnil Antal.
Zriadenie stálych komisií pri MsZ a takisto ich predsedov a členov schválili poslanci v stredu (18. 11.) na svojom prvom rokovaní v tomto volebnom období. Schvaľovanie kreujúcej sa komisie bezpečnosti a civilnej ochrany bude na programe najbližšieho zasadnutia MsZ, ktoré by sa malo konať 10. decembra.
Gáliková v tejto súvislosti uviedla, že impulzom na vznik takejto komisie boli podnety týkajúce sa bezpečnosti od samotných obyvateľov mesta, ale aj jej vlastná skúsenosť so vstupom do pohotovostných záloh Národných obranných síl SR. „Myslím si, že táto téma bude ešte veľmi dôležitá, ešte len príde na to, aby sa jej ľudia začali viac venovať,“ poznamenala s tým, že mesto tak bude medzi prvými, ktoré takúto komisiu budú mať.
V otázke bezpečnosti na území mesta chce vyvíjať spoluprácu s mestskou políciou a spoločne hľadať riešenia prípadných problémov. Komisia sa však má venovať aj stavu krytov civilnej ochrany na území mesta, ich umiestneniu či zlepšeniu. V tejto oblasti plánuje do spolupráce prizvať aj ďalších ľudí, ktorí sa civilnej ochrane venujú. Gáliková skonštatovala, že pripraviť chcú aj manuál pre obyvateľov hovoriaci o správaní počas rôznych mimoriadnych udalostí.
S myšlienkou zriadiť takúto komisiu sa podľa vlastných slov stotožnil aj primátor, ktorý tieto témy považuje za aktuálne. „Čakajú nás nové výzvy s meniacim sa životom aj v našom meste, ale aj v rámci Slovenska, čiže sú to aktuálne témy, ktorým aj zriadením tejto komisie dávame svoju vážnosť a dôležitosť,“ poznamenal. Dodal tiež, že ľudia majú právo vedieť, ako sa bude mesto aj v tejto oblasti uberať. „Nakoniec, budú tam prijímané rozhodnutia alebo návrhy, ktoré bude mesto v rámci svojej činnosti aj aplikovať ďalej,“ doplnil Antal.
Zriadenie stálych komisií pri MsZ a takisto ich predsedov a členov schválili poslanci v stredu (18. 11.) na svojom prvom rokovaní v tomto volebnom období. Schvaľovanie kreujúcej sa komisie bezpečnosti a civilnej ochrany bude na programe najbližšieho zasadnutia MsZ, ktoré by sa malo konať 10. decembra.