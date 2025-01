V Žiari nad Hronom zverejnili tému tohtoročnej fotografickej súťaže

Žiar nad Hronom 12. januára (TASR) - Neprofesionálni fotografi z okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica sa môžu do 17. februára prihlásiť do regionálneho kola súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2025.



Ako informoval Miroslav Hric z Pohronského osvetového strediska (POS) v Žiari nad Hronom, tohtoročnou odporúčanou témou je dom, domov. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Najlepšie snímky postúpia do krajského kola súťaže.



Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien bude súčasťou slávnostného otvorenia výstavy v priestoroch POS 10. marca o 16.00 h. Súčasťou súťaže sú aj tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia 8. marca. Výstava potrvá do 28. marca. Záujemcovia sa môžu do súťaže prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na internetovej stránke POS.



Ako sa uvádza v propozíciách súťaže, celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je trojstupňová, regionálna súťaž AMFO je jej základným kolom.