V Žiari nad Hronom zvíťazil P. Antal, Kremnicu povedie M. Novodomec

Žiar nad Hronom 30. októbra (TASR) – Doterajší primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal zvíťazil v sobotných (29. 10.) komunálnych voľbách a mesto povedie aj nasledujúce štyri roky. V Kremnici dôjde na primátorskom poste k zmene, víťazom sa stal Martin Novodomec (KDH). Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Peter Antal, ktorý kandidoval ako nezávislý, je na čele Žiaru nad Hronom od roku 2014. Vo voľbách získal 81,93 percenta hlasov, volebná účasť v meste dosiahla takmer 33 percent. Vo voľbách Antal porazil Petru Mazúrovú (nezávislá), ktorej dalo svoj hlas 831 voličov. V 19-člennom mestskom zastupiteľstve dôjde k piatim zmenám, väčšinu poslaneckého zboru budú tvoriť nezávislí poslanci.



"Jednoznačne to považujem za ocenenie mojej práce a práce tímu, ktorý za mnou stojí. Urobili sme veľké množstvo projektov, ktoré skvalitnili život obyvateľov nášho mesta. Toto je najlepšie poďakovanie zo strany voličov," uviedol pre TASR Antal. Ako dodal, prekvapil ho najmä úspech vo voľbách do Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, v ktorých získal 7890 hlasov. "Ľudia vnímajú prácu, ktorú robíme v meste, a takýmto spôsobom sa budeme snažiť posúvať dopredu aj náš okres," skonštatoval.



V Kremnici doterajší primátor Alexander Ferenčík (nezávislý) svoj post neobhájil, vo funkcii bol dve funkčné obdobia. Primátorom sa so ziskom 43,68 percenta hlasov stal Martin Novodomec (KDH), Ferenčíka volilo takmer 35 percent zúčastnených voličov. Tretí v poradí skončil Marián Vojtko (nezávislý) so ziskom 21,33 percenta hlasov. K volebným urnám prišlo takmer 50 percent voličov. Obyvatelia Kremnice do mestského zastupiteľstva, ktoré pozostáva z 11 členov, zvolili štyroch nových poslancov.