V Žiari nad Hronom zavedú vážený množstvový zber komunálneho odpadu
Autor TASR
Žiar nad Hronom 30. októbra (TASR) - Systém zberu komunálneho odpadu v Žiari nad Hronom čakajú zmeny. Primátor Peter Antal informoval, že vďaka dotácii vo výške takmer 1,5 milióna eur zavedú v meste vážený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu (ZKO). Samospráva si od nového systému sľubuje zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ale aj transparentnejší spôsob platieb.
Množstvový zber objemného odpadu funguje podľa Antala v meste od roku 2009. Znamená to, že sa platí za celú nádobu s objemom sto litrov, pričom sa cena rozpočíta medzi jednotlivých vlastníkov bytov. Systém, ktorý zavedú v budúcom roku, je podľa jeho slov unikátny tým, že občania zaplatia len za toľko odpadu, koľko skutočne vyprodukujú. Každé vysypanie zmesového odpadu totiž odvážia a priradia konkrétnej domácnosti. Nový systém sa bude týkať obyvateľov bytových domov v rámci komplexnej bytovej výstavby, ktorí využívajú stojiská.
Uzamykateľné stojiská dostanú nové vstupové dvere s elektromechanickým zámkom. „Každý byt bude mať svoj unikátny čip,“ vysvetlil Antal a dodal, že zberné nádoby opatria vážiacim systémom s digitálnym prenosom údajov. Vďaka nemu tak bude presne známe, koľko odpadu konkrétna domácnosť vyhodí. Získané údaje následne využijú na presný prepočet miestneho poplatku za vývoz ZKO.
„Cieľom je, aby sa systém množstvového zberu stal spravodlivejším pre jednotlivé byty,“ podotkol Antal vo videu na sociálnej sieti s tým, že snahou je zároveň znížiť celkovú produkciu zmesového komunálneho odpadu. Primátor doplnil, že mesto sa zaviazalo znížiť ju o minimálne desať percent. Na projekt mestu schválilo Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Programu Slovensko takmer 1,5 milióna eur.
