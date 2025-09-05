< sekcia Regióny
V žiarskej hvezdárni sa uskutoční pozorovanie úplného zatmenia Mesiaca
Autor TASR
Žiar nad Hronom 5. septembra (TASR) - V Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom sa v nedeľu (7. 9.) uskutoční verejné pozorovanie úplného zatmenia Mesiaca. Ako informovala hvezdáreň, konať sa bude od 19.30 do 22.00 h na pozorovateľskej terase hvezdárne.
Sledovanie nedeľného astronomického úkazu bude spojené so sprievodným slovom odborných pracovníkov hvezdárne a uskutoční sa iba v prípade priaznivého počasia. Hvezdáreň dodala, že vstup je voľný.
Nedeľné úplné zatmenie Mesiaca bude pozorovateľné hneď po jeho východe. Podľa predpovedí počasia by mali byť podmienky na pozorovanie zatmenia priaznivé, jasnú oblohu môže iba miestami prechodne zastrieť hmla či nízka oblačnosť.
Ide o prvé úplné zatmenie Mesiaca pozorovateľné zo Slovenska od začiatku tejto dekády. Úkaz nastáva, keď sa Mesiac, Zem a Slnko ocitnú na jednej priamke. Teda Mesiac na svojej obežnej dráhe okolo Zeme prechádza miestom, kde naša planéta zatieni svetlo prichádzajúce od Slnka. Mesiac v splne je vždy na opačnej strane než Slnko. Jeho obežná dráha však má sklon 5,2 stupňa voči Zemi. Bez tohto sklonu by zatmenie nastávalo pri každom splne, teda každých 29,5 dňa.
