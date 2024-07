V žiarskej nemocnici začali s rekonštrukciou urgentu

Žiar nad Hronom 16. júla (TASR) - Po oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti začali v Nemocnici Agel Žiar nad Hronom aj s rekonštrukciou urgentného príjmu v odbore vnútorné lekárstvo. Hovorkyňa spoločnosti Agel Eva Peterová informovala, že rekonštrukcia urgentu je ďalší z krokov spoločnosti v rámci modernizácie a zvyšovania kvality žiarskej nemocnice.



Ako uviedla, súčasťou rekonštrukcie urgentu vnútorného lekárstva je ambulancia so štyrmi expektačnými lôžkami s monitorom vitálnych funkcií na sledovanie stavu pacienta a resuscitačným vybavením slúžiacim na poskytnutie lekárskej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch.



Projekt rekonštrukcie zahŕňa podľa Peterovej vybudovanie priestrannej čakárne pre pacientov a novej recepcie, ktorá bude slúžiť pre poskytovanie informácií a triáž pacientov. Nachádzať sa bude vpravo od vstupu do nemocnice.



"Urgentný príjem, ktorý zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti zameranú predovšetkým na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, zohráva v nemocnici mimoriadne dôležitú úlohu, a preto si zaslúži pozornosť a významnú investíciu, ktorú pocítia tak pacienti, ako aj personál," uviedla regionálna riaditeľka Nemocníc Agel Stred Ľudmila Veselá s tým, že spoločnosť súčasne projektuje ďalšie fázy rekonštrukcie, ktorú chcú realizovať ešte v tomto roku.



Do ukončenia rekonštrukčných prác, ktoré by mali trvať do konca septembra, sa bude urgent vnútorného lekárstva nachádzať v suteréne nemocnice, na -1. poschodí. Pacienti po vstupe ľavým vchodom nemocnice majú k dispozícií výťah, respektíve schody. Pacientom v orientácií pomôže navigačné značenie.



Rekonštrukcia žiarskej nemocnice sa začala začiatkom júna, a to na oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Kompletnou renováciou tu vznikne osem dvojlôžkových a štyri jednolôžkové izby. Každá bude mať vlastné sociálne zariadenie a komfortné vybavenie. Investícia do rekonštrukcie jednodňovej zdravotnej starostlivosti presahuje podľa Peterovej 500.000 eur.