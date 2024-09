V žiarskej plavárni začali s prácami na budovaní saunového sveta

Žiar nad Hronom 9. septembra (TASR) - V žiarskej krytej plavárni začali v pondelok s prácami na dobudovaní saunového sveta. Informoval o tom primátor Peter Antal s tým, že práce by mali byť ukončené do konca roka.



"Dnes sme oficiálne odštartovali práce na dobudovaní saunového sveta, ktorý doplní ponuku wellness služieb. V saunovom svete by mal vzniknúť priestor s fínskou, parnou bylinkovou saunou a infra saunou, nerezový ochladzovací bazén a odpočiváreň," uviedol Antal na sociálnej sieti.



Saunový svet bude mať aj privátnu časť, ktorú bude tvoriť fínska sauna, ochladzovací bazén a soľná kabína. "Táto privátna časť sa bude dať prenajať, ako pre menšie skupiny tak napríklad aj pre páry. V čase, keď privátna sauna nebude využívaná pre uzavretú spoločnosť, tieto priestory sa stanú súčasťou verejnej sauny," priblížil Antal.



Mesto na dobudovanie saunového sveta získalo finančné zdroje vo výške 500.000 eur z Nadácie ZSNP a Slovalco. Primátor dodal, že v súvislosti s rekonštrukčnými prácami môže dochádzať k zvýšenej hladine hluku, za čo sa vopred ospravedlňujú a prosia obyvateľov o trpezlivosť a porozumenie.