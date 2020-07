V žiarskom areáli bude aj výškarský sektor a priestor na hod oštepom

Žiar nad Hronom 9. júla (TASR) - Približne dva týždne by mali trvať práce na realizácii druhej fázy atletického štadióna v areáli Základnej školy na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom. Vedúci kancelárie primátora Martin Baláž priblížil, že v rámci nej vybudujú výškarský sektor a priestor na hod oštepom.



V areáli už mesto vybudovalo nový, 300 metrov dlhý, atletický ovál s tartanovým povrchom a štyrmi dráhami. Vznikla tu tiež bežecká rovinka dlhá 130 metrov so šiestimi dráhami či doskočisko na skok do diaľky. Investícia vyšla mesto na 300.000 eur.



"Projekt je takmer ukončený, len nie je skolaudovaný, pretože v druhej fáze dobudovávame výškarský sektor a priestor na hod oštepom," priblížil Baláž. Na túto druhú fázu dostalo mesto dotáciu z ministerstva školstva vo výške 80.000 eur.



Nové športové zázemie vybudovali na škole, ktorá je športovo zameraná. Areál však nebudú využívať len miestni školáci, ale bude slúžiť aj pre účely žiarskeho mestského atletického klubu. "Skĺbili sme tak dve veci, priestor na lepšie podmienky pre rozvoj atletického klubu v Žiari nad Hronom a jeho prácu s mládežou, a zároveň aj skvalitnenie areálu športovej základnej školy," podotkol Baláž.