V žiarskom kaštieli plánujú zveľadiť predzáhradku aj otvoriť kaviareň
Autor TASR
Žiar nad Hronom 19. februára (TASR) - Po obnove fasád biskupského kaštieľa plánuje mesto Žiar nad Hronom v najbližšom období zveľadiť aj predzáhradku pri hlavnom vstupe. Primátor Peter Antal uviedol, že po výbere dodávateľa chcú pristúpiť k realizácii, aby bol priestor pred kaštieľom do konca júna upravený.
Antal priblížil, že upraviť chcú celý priestor pred kaštieľom vrátane rozpadnutého kamenného múrika. Vysadia tam novú zeleň, osadia novú dlažbu aj zábradlia. Pred kaštieľom nebudú podľa primátora žiadne parkovacie miesta, tie budú k dispozícii na parkovisku domova seniorov. „V budúcnosti plánujeme ďalšie parkovacie miesta pod kaštieľom, kde bol kedysi mlyn,“ poznamenal.
Mesto podľa jeho slov už aktuálne podalo aj žiadosť o dotáciu na obnovu tamojšej kaplnky a arkádovej chodby. Rekonštrukcia týchto častí totiž nie je súčasťou projektu obnovy kaštieľa podporeného z plánu obnovy. Ten sa zameriava na energetickú úsporu objektu. Mesto tiež podľa Antala postupne z vlastných zdrojov zveľaďuje interiéry kaštieľa.
Po obnove sa má do priestorov kaštieľa opäť vrátiť základná umelecká škola, Galéria Jula Bindera, expozície či materské centrum. Rovnako plánujú otvoriť kaviareň. „Chceme vyzvať podnikateľov, subjekty, ktoré o to prejavia záujem, aby sa ohlásili a predložili svoje návrhy,“ poznamenal Antal.
