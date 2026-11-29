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V žiarskom kaštieli sa naplno rozbehli práce na obnove kaplnky
Na obnovu kaplnky získalo mesto dotáciu vo výške 200.000 eur z Ministerstva kultúry SR, ďalších približne 50.000 eur plánuje financovať z vlastného rozpočtu.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 29. novembra (TASR) - V žiarskom kaštieli sa naplno rozbehli reštaurátorské práce na obnove kaplnky Zvestovania Panne Márii. Sakrálny priestor by mal po dokončení prác získať podobu, akú mal pri jeho vzniku. Projektová manažérka mesta Žiar nad Hronom Michaela Mikulová uviedla, že práce by mali trvať približne jeden rok.
Obnovou prejde strop aj steny kaplnky. Reštaurátor Miroslav Janšto priblížil, že kaplnka má maľbu typickú pre obdobie z prelomu 19. a 20. storočia, pričom sú tu využité dva technologické postupy. Maľba s využitím olejov a technológia secco, čo je maľovanie na sucho. „Základ celého tohto reštaurovania kaplnky je dosiahnuť čistejší efekt originálu, lebo je zakalený depozitom prachu a nečistôt,“ priblížil odborník. Reštaurátorov tak čaká odstraňovanie nečistôt, fixovanie vrstiev, následné tmelenie a optické scelenie priestoru retušou.
Mikulová dodala, že v rámci obnovy kaplnky tiež zasklia pôvodné oratóriá nachádzajúce sa vo vyvýšenej časti kaplnky. Po obnove by sa do kaplnky mal vrátiť aj pôvodný oltárny obraz Zvestovanie Panne Márii z roku 1801, ktorý tvoril dominantu hlavného oltára kaplnky približne 150 rokov. Obraz je v súčasnosti v múzejných zbierkach v Kremnici, no mesto už má predbežný prísľub na jeho prinavrátenie.
Na obnovu kaplnky získalo mesto dotáciu vo výške 200.000 eur z Ministerstva kultúry SR, ďalších približne 50.000 eur plánuje financovať z vlastného rozpočtu.
Obnovou prejde strop aj steny kaplnky. Reštaurátor Miroslav Janšto priblížil, že kaplnka má maľbu typickú pre obdobie z prelomu 19. a 20. storočia, pričom sú tu využité dva technologické postupy. Maľba s využitím olejov a technológia secco, čo je maľovanie na sucho. „Základ celého tohto reštaurovania kaplnky je dosiahnuť čistejší efekt originálu, lebo je zakalený depozitom prachu a nečistôt,“ priblížil odborník. Reštaurátorov tak čaká odstraňovanie nečistôt, fixovanie vrstiev, následné tmelenie a optické scelenie priestoru retušou.
Mikulová dodala, že v rámci obnovy kaplnky tiež zasklia pôvodné oratóriá nachádzajúce sa vo vyvýšenej časti kaplnky. Po obnove by sa do kaplnky mal vrátiť aj pôvodný oltárny obraz Zvestovanie Panne Márii z roku 1801, ktorý tvoril dominantu hlavného oltára kaplnky približne 150 rokov. Obraz je v súčasnosti v múzejných zbierkach v Kremnici, no mesto už má predbežný prísľub na jeho prinavrátenie.
Na obnovu kaplnky získalo mesto dotáciu vo výške 200.000 eur z Ministerstva kultúry SR, ďalších približne 50.000 eur plánuje financovať z vlastného rozpočtu.