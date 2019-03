V žiarskom volebnom obvode bol volebný deň bez problémov

Do volebného obvodu Žiar nad Hronom spadajú tri okresy, a to Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

Žiar nad Hronom 16. marca (TASR) - V okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom sa uskutočnilo prvé kolo prezidentských volieb bez problémov. Krátko pred zatvorením volebných miestností to konštatovala zapisovateľka Okresnej volebnej komisie v Žiari nad Hronom Helena Najšlová.



"Nemali sme žiadne podnety, nikto nám nič nenahlásil. Celý priebeh hlasovania bol v poriadku," poznamenala s tým, že členovia komisie obišli skoro celý volebný obvod, no žiadne rušivé udalosti nezaznamenali.



Do volebného obvodu Žiar nad Hronom spadajú tri okresy, a to Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. V 68 obciach a mestách tohto obvodu je celkom 113 okrskov.