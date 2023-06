V Zichyho kaštieli v Divíne vystavujú liturgické odevy i ozdoby

Divín 16. júna (TASR) - Múzeum histórie obce Divín, ktoré sídli v historickom Zichyho kaštieli, pripravilo pre návštevníkov na leto dve nové sezónne výstavy. Verejnosti prezentujú liturgické odevy z Divína i remeselné ozdoby z regiónu Novohrad. Pre TASR to uviedla muzeologička Miroslava Bellová.



"Obe výstavy sa týkajú nášho regiónu a našej obce Divín. Výstava Ozdoby Novohradu je zameraná na prezentáciu produktov, ktoré vyrábajú remeselníčky združené pod značkou regionálny produkt Novohrad," priblížila Bellová. Ako dodala, návštevníci tam môžu obdivovať rôzne typy ozdôb vyrobené z kože, látky, kovu či dreva.



Druhá sezónna výstava v Zichyho kaštieli verejnosti prezentuje liturgické odevy z Divína. Vystavené sú ornáty, pluviály, alby i krstné košieľky od obyvateľov obce. Návštevníci sa môžu dozvedieť viac aj o jednotlivých farbách liturgických odevov znázorňujúce jednotlivé obdobia roka, počas ktorých sa odevy používajú.



"Tieto liturgické odevy pochádzajú z pozostalosti nášho miestneho farára. V tejto výstave sa nachádzajú aj dva ornáty, mariánsky ornát a ornát svätej Anny, ktoré sa u nás používajú len raz do roka počas odpustovej slávnosti posledný júlový víkend," uviedla Bellová.



Sezónne výstavy v priestoroch kaštieľa múzeum pre verejnosť prvýkrát sprístupnilo počas Noci múzeí a galérií v polovici mája. Obe výstavy budú pre návštevníkov prístupné do konca augusta.



Múzeum histórie obce Divín vzniklo v priestoroch historického Zichyho kaštieľa v roku 2016. Okrem histórie obce návštevníkov oboznamuje s dejinami samotného kaštieľa, s históriou hradu Divín, miestneho Kostola Všetkých svätých i rodmi, ktoré tam pôsobili. Popri stálych expozíciách múzeum ponúka i tematické výstavy spojené s obcou Divín a jej okolím, ktoré sú venované prírode, baníctvu, rezbárstvu či poľovníctvu.