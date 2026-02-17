< sekcia Regióny
V Žiline bol vlani systém defibrilátorov aktivovaný osemkrát
Žilinská radnica chce systém naďalej rozvíjať a aj tento rok pokračuje v kampani Mesto hľadá hrdinov.
TASR
Žilina 17. februára (TAS) - Mesto Žilina má rozsiahlu sieť automatických externých defibrilátorov (AED), ktoré obsluhujú dobrovoľné hasičské zbory mesta či mestská polícia. Ako informoval vedúci oddelenia krízového riadenia a bezpečnosti Mestského úradu v Žiline Lukáš Čerňava, vlani bol systém AED aktivovaný celkovo osemkrát, pričom v jednom prípade sa vďaka pohotovej reakcii zasahujúcich podarilo zachrániť život ešte pred príchodom záchrannej služby.
„Štatistika potvrdzuje, že sieť prístrojov a vyškolených ľudí v meste aktívne funguje a je pripravená pomáhať. Najväčší počet výjazdov zaznamenal Dobrovoľný hasičský zbor Bytčica, ktorý zasahoval trikrát. Jeho veliteľ bol nominovaný na ocenenie Dobrovoľník roka v rámci podujatia Srdce na dlani a zároveň navrhnutý na ocenenie za zásluhy v rámci Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR,“ uviedol Čerňava.
Žilinská radnica chce systém naďalej rozvíjať a aj tento rok pokračuje v kampani Mesto hľadá hrdinov. Záujemcovia o zapojenie sa do systému pomoci sa môžu prihlásiť pre mestské časti Považský Chlmec, centrum - okolie Ulice Janka Kráľa, Vlčince v okolí Europalace, Hliny - okolie budovy VÚC a Bánová. „Dobrovoľníci absolvujú bezplatné školenie prvej pomoci a práce s AED a v prípade potreby budú kontaktovaní prostredníctvom systému rýchlej výzvy,“ upresnil Čerňava.
Žilinský primátor Peter Fiabáne poznamenal, že záchrana života nie je otázkou náhody, ale pripravenosti. „V Žiline máme spolu 66 AED prístrojov, z toho 19 mestských, ktoré sú pripravené pomáhať. Každý ďalší vyškolený dobrovoľník znamená vyššiu šancu, že pomoc príde včas. Ďakujem všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili alebo to plánujú,“ doplnil Fiabáne.
