V Žiline bude druhé kolo na 71 odberných miestach v 33 lokalitách

Žilina 5. novembra (TASR) – Druhé kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 sa v Žiline uskutoční na 71 odberných miestach v 33 lokalitách. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka by sa malo otestovať približne 65.000 ľudí s trvalým pobytom v Žiline vo vekovej kategórii od desiatich do 65 rokov.



Doplnil, že odberné miesta budú ľuďom k dispozícii od 8.00 h do 20.00 h. "Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci už o 19.30 h, aby stihli testy vyhodnotiť. Podobne ako uplynulý víkend budú môcť obyvatelia Žiliny využiť ktorúkoľvek z pripravených odberných miestností. Miesta na testovanie z väčšej časti kopírujú geografické umiestnenie volebných miestností. Občania sú do nich zvyknutí chodiť a poväčšine ich majú najbližšie k bydlisku," uviedol Miškovčík s tým, že odberné miesto v Mojšovej Lúčke bude otvorené iba v nedeľu (8. 11.).



"Nie je vylúčené, že sa podobne ako počas prvého testovacieho víkendu budú pred odbernými miestami tvoriť rady čakajúcich. Chceme však požiadať o dodržiavanie preventívnych opatrení, najmä rozstupov. Ak je niekde plno, vždy je možnosť využiť iné odberné miesto, niektoré sú neďaleko od seba, alebo je možnosť prísť aj na druhý deň. Buďme k sebe tolerantní a ohľaduplní. Ak je niekto zdravotne znevýhodnený alebo starší, vytvorme mu priestor, aby sa otestoval skôr a nemusel dlho čakať," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Podľa hovorcu mesta si môžu ľudia dať vzájomne vedieť, kde sa tvoria najväčšie rady, a vyhľadať odberné miesta, ktoré sú menej využívané. "Facebooková skupina s názvom Odberné miesta Žilina - celoplošné testovanie COVID-19 zdieľa informácie o naplnenosti jednotlivých odberných miest a ďalšie aktuality," doplnil.



Počas uplynulého víkendu otestovali v Žiline 48.221 ľudí. "Pozitívny výsledok testu zaznamenali u 519 ľudí, čo je približne 1,08 percenta z celkového počtu otestovaných. Samospráva otvorila v oba dni všetky odberné miestnosti," dodal Miškovčík.