< sekcia Regióny
V Žiline budú mať ženy a dievčatá dostupné menštruačné potreby zdarma
Autor TASR
Žilina 27. marca (TASR) - Ženy a dievčatá v Žiline budú mať na viacerých miestach v meste dostupné menštruačné potreby zdarma. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, v rámci projektu Povedzme stop menštruačnej chudobe budú v dvoch základných školách, dvoch komunitných centrách a v budove mestského úradu nainštalované takzvané menštruačné skrinky. Tie budú slúžiť všetkým ženám a dievčatám v núdzi, či už pri neočakávanej menštruácii, finančných ťažkostiach alebo nedostupnosti hygienických potrieb.
Projekt zastrešuje Nadácia mesta Žilina, ktorá sa zapojila do Iniciatívy za dôstojnú menštruáciu. „Cieľom projektu je zlepšiť dostupnosť menštruačných potrieb a reagovať na problém menštruačnej chudoby, ktorá môže ovplyvňovať najmä dievčatá zo sociálne znevýhodneného prostredia. Nedostatok týchto potrieb môže spôsobovať nepríjemné situácie v škole, v práci či vo verejnom priestore, ale aj viesť k absencii dievčat na vyučovaní,“ uviedla správkyňa nadácie Anna Barčíková.
Občianske združenie InTYMYta zabezpečilo pre projekt 60.000 kusov menštruačných potrieb, ktoré budú počas jedného roka dopĺňať do skriniek. Ženy a dievčatá budú mať zdarma prístup k menštruačným potrebám na piatich miestach, konkrétne na mestskom úrade, v komunitných centrách Hájik a Na predmestí a v základných školách Limbová a Karpatská.
