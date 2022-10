V Žiline by v septembri vyhral P. Fiabáne, v Banskej Bystrici J. Nosko

Bratislava 14. októbra (TASR) - Súčasný primátor Žiliny Peter Fiabáne a Ján Nosko, ktorý vedie mesto Banská Bystrica, by v septembri vyhrali komunálne voľby a zostali by na svojich primátorských stoličkách krajských miest aj v ďalšom volebnom období. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.



Z prieskumu vyplýva, že 12,8 percenta opýtaných v Žiline nechce ísť voliť a ďalších 24,4 percenta voličov nevie, koho zakrúžkuje.



Zo zvyšných 62,8 percenta rozhodnutých voličov dá svoj hlas Fiabánemu 44,1 percenta, Patrikovi Gromovi 19,8 percenta a trojicu uzatvára Peter Cibulka, za ktorého by hlasovalo 13,4 percenta respondentov. Nasleduje Štefan Zelník (9,9 percenta), Pavol Slota (7,8 percenta), Ján Rzeszoto (2,8 percenta), Silvia Bakkery (1,3 percenta), Timotej Bernhauser (0,9 percenta) a Daniela Zemanová (0,1 percenta.



V komunálnych voľbách sa v Banskej Bystrici chystá ísť voliť viac ako polovica občanov (60,2 percenta). Ďalších 13,5 percenta občanov v prieskume uviedlo, že sa na voľbách nezúčastní, a 26,3 percenta respondentov ešte nie je rozhodnutých, komu by dali svoj hlas.



Z občanov, ktorí sú rozhodnutí ísť voliť, chce 67,4 percenta dať hlas súčasnému primátorovi Banskej Bystrice Jánovi Noskovi. Za ním skončila Diana Javorčíková (24,9 percenta) a trojicu uzatvára Daniel Karas (4,7 percenta). Nasleduje Anton Minárik (1,8 percenta), Peter Podhorský (0,6 percenta) a Jozef Sásik (0,5 percenta).



Prieskumy sa uskutočnili od 3. do 9. októbra na vzorke 604 respondentov.



Televízia Markíza prinesie aj nasledujúce týždne preferencie kandidátov na primátorov v ďalších krajských mestách.