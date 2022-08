Vodičov v Žiline čakajú v auguste čiastočné uzávery viacerých ulíc

Žilina 1. augusta (TASR) - Miestne komunikácie v Žiline na uliciach Pavla Országha Hviezdoslava, Sasinkovej, Uhoľnej, Kálov a Kysuckej budú počas najbližších dní čiastočne uzavreté. Dôvodom je prekládka inžinierskych sietí. TASR o tom v pondelok informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík s tým, že ulice nebudú uzavreté súčasne, ale postupne, a to podľa jednotlivých fáz stavby.



"V termíne od 1. augusta do 17. augusta bude čiastočne uzatvorená Sasinkova ulica, vrátane chodníka. Čiastočná uzávierka bude aj na Kysuckej ulici, a to v termíne od 17. augusta do 27. augusta. O ďalších termínoch čiastočných uzávierok budeme vopred informovať," priblížil hovorca.



Mesto zároveň upozorňuje na úplnú uzávierku miestnej komunikácie na Sasinkovej ulici od 17. augusta do 17. septembra. Dôvodom je rovnako prekládka inžinierskych sietí - vodovodu, kanalizácie, parovodu a elektrickej prípojky pre stavbu. "Práce budú robiť za účelom preložky kanalizačného potrubia v Žiline v podjazde na Kysuckej ulici, smer Bratislava. Súčasťou projektu je aj úprava existujúcich šachiet kanalizačných stôk a zberača, ktoré budú dotknuté zmenou nivelety na Kysuckej, Sasinkovej a na Ulici Pavla Országha Hviezdoslava," podotkol Miškovčík. Stavebné práce sú rozdelené do 11 fáz, pre každú z nich je navrhnuté dočasné dopravné značenie.



Na úplnú i čiastočnú uzávierku bude upozorňovať dočasné dopravné značenie, dodal Miškovčík.