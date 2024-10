V Žiline dokončili projekt modernizácie verejného osvetlenia

Žilina 2. októbra (TASR) - Takmer štyri tisíc kusov starých výbojkových svietidiel vymenili za nové LED svietidlá v rámci projektu modernizácie verejného osvetlenia v Žiline. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová. Celkové náklady na výmenu svietidiel boli približne 3,2 milióna eur a radnica na to využila úverové prostriedky z Environmentálneho fondu.



Samospráva očakáva, že vďaka vymeneným svietidlám ušetrí až 60 percent elektrickej energie. "V rámci modernizácie bolo doplnených aj 226 kusov rôznych typov inteligentných zariadení a vymenených spolu 51 kusov rozvádzačov osvetlenia. Vďaka integrácii inteligentných prvkov do existujúceho riadiaceho systému je intenzita osvetlenia plynulo regulovateľná," uviedla Ondrášová.



Nové osvetlenie sa odlišuje farbou podľa toho, akú funkciu plní priestor, v ktorom sa nachádza. Výraznejšou svetložltou sa svieti v mestských častiach a parkoch, neutrálna biela osvetľuje trolejbusové trate a trasy v smere na Bratislavu, Čadcu či Rajec.



Ako upozornila hovorkyňa mesta, novým LED osvetlením boli vybavené komunikácie, parky a verejné priestory aj vo všetkých mestských častiach. "Týmto krokom mesto Žilina potvrdzuje svoju snahu poskytovať rovnakú úroveň služieb a bezpečnosti všetkým svojim obyvateľom bez ohľadu na to, v ktorej mestskej časti bývajú," dodala Ondrášová.