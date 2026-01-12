Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
LÚPEŽ V HERNI: Muž v Žiline vytiahol nôž a ukradol hotovosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Podľa medializovaných informácií odcudzil nožom ozbrojený zločinec hotovosť.

Autor TASR
Žilina 12. januára (TASR) - V jednej zo žilinských herní došlo počas noci z nedele (11. 1.) na pondelok k lúpeži. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková, polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie. Na udalosť upozornila TV Markíza.

V súvislosti s uvedenou udalosťou vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline začal trestné stíhanie za zločin lúpeže,“ uviedla Šefčíková.

Podľa medializovaných informácií odcudzil nožom ozbrojený zločinec hotovosť, pričom incident sa zaobišiel bez zranení. „Vzhľadom na aktuálne vykonávanie potrebných procesných úkonov nie je nateraz možné poskytnúť žiadne bližšie informácie. Tieto poskytneme, keď to situácia dovolí,“ dodala Šefčíková.
