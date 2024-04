V Žiline evidujú zvýšený záujem o materské školy

Žilina 14. apríla (TASR) - Mesto Žilina eviduje zvýšený záujem o materské školy (MŠ). Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta preto prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. TASR o tom informovala Zuzana Ondrášová zo žilinskej radnice.



"Týka sa to detí, ktoré k 31. augustu tohto roka dovŕšia vek päť rokov. Zákonný zástupca je povinný takéto dieťa do MŠ prihlásiť," vysvetlila vedúca odboru školstva na žilinskej radnici Monika Pastieriková.



Prednostne prijmú aj deti, ktoré z dôvodu nedosiahnutia školskej spôsobilosti pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Tiež deti, ktoré k 31. augustu 2024 dovŕšia vek štyri roky a uplatnia si právo na prijatie do MŠ. Prednostné právo na prijatie majú aj deti s trvalým pobytom v spádovej oblasti MŠ, a tiež s trvalým pobytom v Žiline.



Zápisy do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutočnia od 14. mája do 16. mája. Presné podmienky prijatia sa zákonní zástupcovia detí dozvedia na webových stránkach a budovách škôlok. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ zašle riaditeľka zariadenia zákonným zástupcom do 30. júna.



"V súčasnosti navštevuje materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 2395 detí, z toho 808 predškolákov," dodala Pastieriková.