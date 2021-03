V Žiline je sčítaných 70 percent obyvateľov

Žilina 16. marca (TASR) – V Žiline je od polovice februára sčítaných 70 percent obyvateľov a v celom Žilinskom kraji už 72 percent obyvateľov. TASR o tom informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.



"Reakcia obyvateľov Slovenska na sčítanie ma veľmi milo prekvapila a účasť vnímam ako veľmi povzbudivú. Som hrdý, že náš región vedie vo výsledkoch a budeme sa snažiť takto aj pokračovať. Na kampani spolupracujeme so Štatistickým úradom (ŠÚ) SR a informácie podávame na všetkých nosičoch, ktoré má mesto k dispozícii. Veríme, že sčítanie bude úspešné, pretože je veľmi dôležité. Budeme vedieť plánovať nielen rozvoj mesta, ale celej našej krajiny vďaka kvalitným dátam," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov na Slovensku sa začalo 15. februára. Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo doteraz takmer 67 percent obyvateľov, čo je zhruba 3.770.000 sčítaných. Elektronické sčítanie samovyplnením formulára potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra.



Sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Za nesplnenie si povinnosti môže byť obyvateľovi udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur. Viac informácií i sčítací formulár nájde verejnosť na webe scitanie.sk.