V Žiline má mestská polícia koordinátora pre prácu s ľuďmi bez domova
Tento krok vychádza z reálnych potrieb a pomáha mestu pružnejšie a účinnejšie pracovať s ľuďmi, ktorí potrebujú zvýšenú podporu.
Autor TASR
Žilina 25. novembra (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Žiline zriadila od 1. novembra pozíciu koordinátora pre prácu s ľuďmi bez domova. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, tento krok vychádza z reálnych potrieb a pomáha mestu pružnejšie a účinnejšie pracovať s ľuďmi, ktorí potrebujú zvýšenú podporu.
Príslušník MsP poverený touto agendou plní povinnosti vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii, no zároveň sa venuje aj špecifickej koordinácii činností zameraných na pomoc a podporu ľudí bez domova. „Jeho bežná pracovná náplň zahŕňa každodenný pohyb v teréne, pravidelné monitorovanie lokalít, kde sa zdržiavajú občania v núdzi a aktívne vyhľadávanie nových prípadov, medzi ktoré patria aj osoby nachádzajúce sa v kríze či migrujúce rodiny,“ priblížila Ondrášová.
Žilinský primátor Peter Fiabáne poznamenal, že novovytvorená pozícia vznikla v úzkej spolupráci mestskej polície, poslancov a Diecéznej charity Žilina. „Jej cieľom je zabezpečiť lepšiu kontrolu nad dianím v teréne, rýchlejšie reakcie na podnety a intenzívnejšiu komunikáciu medzi všetkými organizáciami, ktoré sa venujú sociálnej pomoci,“ uviedol Fiabáne.
Dôležitou súčasťou práce koordinátora mestskej polície je úzka spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a charitnými organizáciami. V budúcnosti žilinská MsP plánuje rozšíriť spoluprácu s odborníkmi v sociálnej oblasti a vytvoriť spoločný tím, ktorý bude schopný pružne a cielene reagovať na výzvy v teréne.
Podľa primátora je bezdomovectvo komplexnou celospoločenskou témou, ktorá si vyžaduje koordinovanú súčinnosť samosprávy, štátu, odborníkov aj neziskových organizácií. „Mestská polícia v rámci svojich kompetencií robí maximum pre to, aby bola situácia pod kontrolou a aby sa ľuďom v núdzi dostalo včasnej a účinnej podpory. Ak sa nový prístup ukáže ako prínosný, sme pripravení zvážiť jeho rozšírenie a doplnenie o ďalšie opatrenia, ktoré týmto ľuďom pomôžu v ťažkej životnej situácii,“ uzavrel Fiabáne.
